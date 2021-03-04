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    • 04.03.2021 22:35
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    Arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan sorulardan biri ? oluyor. Baharın müjdecisi olan, Arapça “kor” anlamına gelen doğa olayı cemre düşmesi sıcaklıkların arttığını da ifade ediyor. Sırasıyla suya, havaya ve toprağa her yıl düşen ? Kış hava şartlarının birriğini anlatan bu olaya ilişkin detaylar neler? İşte merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Cemre toprağa ne zaman düşer 2021?

    Mart ayıyla birlikte ilkbahar mevsimi de başladı ve suya, havaya düşen cemrenin son olarak toprağa düşmesi bekleniyor. Bu noktada vatandaşlar merakla Cemre toprağa ne zaman düşer 2021? Üçüncü cemre hangi tarihte düşecek? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. 7 gün arayla 3 ayrı yere düşen cemre havaların ısındığını da belirtiyor. İşte tüm bilgiler…

    CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞER 2021?

    İlk cemre (19 Şubat) ve (20 Şubat) günlerinde havaya düşüyor.

    İkinci cemre suya 26-27 Şubat,

    Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

    CEMRE NEDİR?

    Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.

        Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.

        Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.

        Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.

        Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

        Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, "kasım günleri" ve "Hızır günleri" olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.
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        Haberler Güncel Cemre toprağa ne zaman düşer 2021? Üçüncü cemre hangi tarihte düşecek?
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