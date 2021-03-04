Mart ayıyla birlikte ilkbahar mevsimi de başladı ve suya, havaya düşen cemrenin son olarak toprağa düşmesi bekleniyor. Bu noktada vatandaşlar merakla Cemre toprağa ne zaman düşer 2021? Üçüncü cemre hangi tarihte düşecek? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. 7 gün arayla 3 ayrı yere düşen cemre havaların ısındığını da belirtiyor. İşte tüm bilgiler…
CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞER 2021?
İlk cemre (19 Şubat) ve (20 Şubat) günlerinde havaya düşüyor.
İkinci cemre suya 26-27 Şubat,
Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.