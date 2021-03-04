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    'a şok! , , ve ...

    Son dakika haberi... 'da maçı sonrası disiplin şoku yaşandı. Galatasaray Kulübü Başkanı , ikinci başkan , başkan yardımcısı ve sarı-kırmızılı futbolcu , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

    Galatasaray'a displin şoku!

    'da maçı sonrası disiplin şoku yaşandı.

    Galatasaray'da başkan , kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan ve başkan yardımcısı Yufus Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

    Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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