Hacizli malda yarı fiyatına satış bitiyor: Değerinde satılacak





DEĞERİNDE SATILACAK

Böylece hem ihaleye daha fazla kişi katılabilecek, hem de haczedilen malın en üst bedelden satılması sağlanacak. Bu sayede alacaklı alacağına kavuşacak, borçlu da mevcut borcundan kurtulacak. Eylem planıyla borçluya, haczedilen malını satma imkanı da getiriliyor. Ancak bunu yaparken alacaklıların menfaati de gözetilecek. Düzenlemeyle haczedilen mal belli bir bedelin altına satılamayacak.