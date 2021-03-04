Hacizli malda yarı fiyatına satış bitiyor: Değerinde satılacak

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda vatandaşın hayatına dokunacak çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Eylem planıyla, alacaklı ve borçlu arasında hassas dengenin gözetilmesi suretiyle icra satış sistemi yenilenecek.
Mevcut uygulamada, haczedilen bir mal değerinin çok altında satılabiliyor, bu durumda da borçlu borcunu ödeyemiyor, alacaklı da alacağını alamıyor. Yeni düzenleme ile hacizli malın değerinden satılacağı bir sistem getiriliyor. Buna göre, icra satışlarının elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacak.
DEĞERİNDE SATILACAK
Böylece hem ihaleye daha fazla kişi katılabilecek, hem de haczedilen malın en üst bedelden satılması sağlanacak. Bu sayede alacaklı alacağına kavuşacak, borçlu da mevcut borcundan kurtulacak. Eylem planıyla borçluya, haczedilen malını satma imkanı da getiriliyor. Ancak bunu yaparken alacaklıların menfaati de gözetilecek. Düzenlemeyle haczedilen mal belli bir bedelin altına satılamayacak.