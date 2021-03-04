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    • 05.03.2021 05:58
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    Son dakika: 'de genç adam felaketi yaşadı: Arka arkaya bıçak darbeleri...

    Son dakika haberi... 'de genç adam akşam vakti yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından defalarca bıçaklandı. Can havliyle kendisini bir karakola atan adam tedaviye alındı.

    İzmir'de genç adam felaketi yaşadı

    'de genç adam akşam vakti yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından defalarca bıçaklandı.

    Olay, saat 00.30 sıralarında ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen . yolda yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tolga Ç., olay yerinden kaçarak daha önce denetim serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı.

    Tolga Ç.'yi gören polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tolga Ç.'yi 'ne götürdü.

    Burada tedaviye alınan Tolga Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, Tolga Ç.'nin geldiği yöndeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de genç adam felaketi yaşadı: Arka arkaya bıçak darbeleri...
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