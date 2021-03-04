



TAHKİM VE UYUŞMAZLIK: Tahkimin ticari uyuşmazlıkların çözümünde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısı güçlendirilecek.



BAŞVURULAR HIZLANACAK: Kamu kurumlarına yapılan başvurularda idarenin cevap süresi 60'tan 30 güne inecek. Böylece yatırım süreci hızlanacak. Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin mevzuat düzenlenecek.



SİBER ZORBALIKLA ETKİN MÜCADELE

İnsan Hakları Eylem Planı'nda sosyal medya gibi yapay zekâ uygulamalarına karşı insan haklarının nasıl korunacağı detayı da yer aldı. Sabah'ın haberine göre, yapay zekânın etik ilkeleri belirlenecek, insan haklarının korunmasına ilişkin tedbirler de artırılacak. Bireylere ait kişisel verilerin yapay zekâ platformları tarafından işlenmesine sınırlandırma getirilebilecek. Siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadelenin etkinliği artırılacak, uluslararası işbirliği imkânları geliştirilecek. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişmelerinin desteklenmesi kapsamında ise dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak. Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilecek.





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