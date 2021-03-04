Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" ile yaşama geçirilecek uygulamalar iş dünyasının, küresel yatırımcının da en büyük güvencesi olacak.
Yatırımcılara, "Türkiye'nin geleceğine güvenin" diye seslenen Erdoğan'ın açıkladığı 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan planda, yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlayan 10 önemli başlık şöyle:
DEVLETLE UYUŞMAZLIK: Kamu ile yatırımcılar arasında uyuşmazlıkları gidermek için hızlı karar alabilecek kurumsal yapı kurulacak. Özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. Devletle uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek amacıyla idari sulh usulü geliştirilecek.
YABANCILARA REHBER: Uluslararası yatırımcılar ve yabancı kişilere, haklarını ve Türk hukuk sistemini anlatan rehber hazırlanacak.
DOĞRUDAN YATIRIM: Kamu ihale mevzuatı gözden geçirilecek. AB'nin Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında Çerçeve Kararı ile uyumlu olacak. Sanayileşme İcra Komitesi düzenlemeler doğrultusunda görevini yerine getirecek.
TİCARİ SIRLAR VE TASFİYE: Ticari sırların korunduğu düzenlemeler yapılacak. Türk Ticaret Kanunu'nda ticaret şirketlerinin tasfiye kararı almaları halinde uygulanacak yöntemler basitleştirilecek.
SÖZLEŞME VE TEŞEBBÜS: Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuat ve uygulamalar öngörülebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve şeffaflık ilkeleri temelinde gözden geçirilecek. İlkelere aykırılık taşıdığı tespit edilen hükümler yürürlükten kaldırılacak.
MÜLKİYET HAKKI: Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye'de ticari mülk sahibi olması, yasal teminatla korunacak. İmar planlarında, kamu hizmetine tahsis amacıyla mülkiyet hakkına getirilen sınırlandırmalar ile hukuki el atmadan kaynaklı mağduriyetler giderilecek.
Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterlerde yapılabilmesi sağlanacak. Mülkiyet hakkına etkili koruma amacıyla, acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de içerecek şekilde Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat gözden geçirilecek. İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların, yargılamayla hızlı çözümü sağlanacak.