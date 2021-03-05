Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.
Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile gösterildi.
3 GÜN BOYUNCA TİMES MEYDANI'NDA DOLAŞACAĞI
Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.