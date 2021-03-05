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    • 05.03.2021 07:32
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    SON DAKİKA: 'deki ucube FETÖ ilanına karşı Türkler harekete geçti: 'nda ihaneti anlatacak!

    Son dakika haberi! 'nin dünyaca ünlü 'taki 'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

    AA
    3 gün boyunca Times'da ihaneti anlatacak!

    Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

    Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile gösterildi.


    3 GÜN BOYUNCA TİMES MEYDANI'NDA DOLAŞACAĞI
    Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.

        FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından, Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

        FETÖ'CÜLERİN VERDİĞİ REKLAM KALDIRILMIŞTI
        TASC ve Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.



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        Haberler Güncel SON DAKİKA: ABD'deki ucube FETÖ ilanına karşı Türkler harekete geçti: Times Meydanı'nda ihaneti anlatacak!
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