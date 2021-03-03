Son dakika: Kısıtlama saatleri değişecek mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

Zannederim biz Mart ve Nisan ayında önemli bir mesafe kat edersek, yaz ayına rahat gireriz; ama bir tek aşıya bağlanmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Bakın burada çekim yapıyoruz. Üçümüzün de yüzünde maske var. Biz aslında burada iki tane mesaj veriyoruz; ben kendimi korumak istiyorum, sizi korumak istiyorum. Ben iki doz aşı olmuş insanım. Bir başkasını enfekte etmemem lazım ve toplumda bir model oluşturuyor olmam lazım bir bilim kurulu üyesi olarak. Onun için her türlü toplantıda ben düzenli olarak maskemi takıyorum, mesafemi de korumaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.