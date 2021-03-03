Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı'nda yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı. Reform gündemi kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.