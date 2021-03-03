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    • 03.03.2021 19:48
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    Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı'nda 'ne mesaj

    Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu - ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Türkiye’nin , , ve ile ilişkileri de ele alındı. ile ilişkilerin artırılacağı vurgulandı.

    Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdan AB'ye mesaj çıktı

    Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Olağan Toplantısı'nda yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konular hakkında politika seçenekleri tartışıldı. Reform gündemi kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

    18 Mart Mütabakatı'nın yenilenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda AB'nin somut adımlar atmasının pozitif gündemin devamı için önemli olduğu vurgulandı. Türkiye'nin AB üyelik müzakere sürecinin ilerlemesi açısından yeni fasılların açılması beklentisi dile getirildi.

    KÜRESEL STRATEJİ PLANI

    Türkiye stratejik öncelikleri, ortak vizyon ve çıkarları doğrultusunda, 360 derece dış politika perspektifine uygun olarak küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkilerin ilerletileceği belirtildi.

    Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlığının devam edeceği dile getirilirken, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin müttefikleri tarafından gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

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