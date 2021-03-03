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    • 03.03.2021 19:27
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    , ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. 1 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşti ve yeni kontrollü normalleşme başladı, İçişleri Başkanlığı genelgeyi yayınlandı ve 81 il valiliklerine gönderdi. Düşük, orta, riskli ve yüksek riskli iller olarak dört grubu ayrılan şehirlerde sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararlar da alındı. Peki hangi illerde tekel bayileri hizmet veriyor? ?

    takvim.com.tr
    Tekel bayi çalışma günleri, saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında tekel büfeleri hizmet veriyor mu?

    Tekel bayi çalışma günleri, saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında tekel büfeleri hizmet veriyor mu? Sorularının yanıtını merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında illerin risk durumuna göre sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm alanlarda esnetilmeler yapıldı. Peki tekel bayileri hangi illerde, hangi saat aralığında hizmet veriyor? Milyonlarca vatandaş hangi illerin hangi risk grubunda yer aldığını merak ediyor. İşte son gelişmeler…

    Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?

    Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecektir.

    MAVİ, SARI, TURUNCU VE KIRMIZI RENK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

    İllerin risk durumu, renklere göre sınıflandırıldı. Buna göre, mavi gruptaki renkler düşük riskli, sarı gruptaki şehirler orta riskli, turuncu gruptaki renkler yüksek renkli ve kırmızı gruptaki iller yüksek riskli renk kodu ile sınıflandırıldı.

    DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından riskli illerin haritası da paylaşıldı. İlgili haritada, riskli illerin sıralaması açıklanırken Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin renk kodu belirtildi.

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?

        Başkent Ankara, sarı ile orta risk grubunda yer alırken İstanbul ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerin haritadaki sıralaması da merak uyandırdı. Buna göre İstanbul ve İzmir de turuncu kod ile yüksek risk grubunda bulunuyor.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.

        İşte, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller;

        DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

        * Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis,
        * Batman, Mardin, Siirt, Şırnak,
        * Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

        ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

        *        Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli,
        * Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın,
        * Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas,
        * Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan,
        *Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

            YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

            * İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale,
            * Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak,
            * Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri,
            * Kilis, Artvin ve Ardahan.

            ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER

            * Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya,
            * Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,
            * Giresun, Gümüşhane, Trabzon,
            * Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

            İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15- 21 ŞUBAT 2021)

            Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize en kötü durumda olan iller olurken Şırnak Hakkari, Batman ise durumu en iyi olan iller arasında yer aldı.
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            Haberler Güncel Tekel bayi çalışma günleri, saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında tekel büfeleri hizmet veriyor mu?