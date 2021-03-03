Tekel bayi çalışma günleri, saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında tekel büfeleri hizmet veriyor mu?

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?



Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecektir.

MAVİ, SARI, TURUNCU VE KIRMIZI RENK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

İllerin risk durumu, renklere göre sınıflandırıldı. Buna göre, mavi gruptaki renkler düşük riskli, sarı gruptaki şehirler orta riskli, turuncu gruptaki renkler yüksek renkli ve kırmızı gruptaki iller yüksek riskli renk kodu ile sınıflandırıldı.