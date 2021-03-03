Tekel bayi çalışma günleri, saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında tekel büfeleri hizmet veriyor mu? Sorularının yanıtını merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında illerin risk durumuna göre sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm alanlarda esnetilmeler yapıldı. Peki tekel bayileri hangi illerde, hangi saat aralığında hizmet veriyor? Milyonlarca vatandaş hangi illerin hangi risk grubunda yer aldığını merak ediyor. İşte son gelişmeler…
Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?
Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecektir.
MAVİ, SARI, TURUNCU VE KIRMIZI RENK KODU NE ANLAMA GELİYOR?
İllerin risk durumu, renklere göre sınıflandırıldı. Buna göre, mavi gruptaki renkler düşük riskli, sarı gruptaki şehirler orta riskli, turuncu gruptaki renkler yüksek renkli ve kırmızı gruptaki iller yüksek riskli renk kodu ile sınıflandırıldı.
DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından riskli illerin haritası da paylaşıldı. İlgili haritada, riskli illerin sıralaması açıklanırken Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin renk kodu belirtildi.