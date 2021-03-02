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    • 02.03.2021 19:13
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    Son dakika! : 'nı kötüyenlerin derdinin hakları olmadığı açıktır

    Gelen ne göre, Sözcüsü yaptığı sosyal medya paylaşımında, "18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda ı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “” hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. İnsan Hakları Eylem Planı'nı yanlış tanıtanlara tepki gösteren Çelik, "kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır" dedi.

    AK Parti'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

    ... Sözcüsü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan "İnsan Hakları Eylem Planı" hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika! AK Parti: İnsan Hakları Eylem Planı'nı kötüyenlerin derdinin insan hakları olmadığı açıktır