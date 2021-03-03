İnternet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu açıldı mı? Hangi illerde, hangi saatlerde hizmet verecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. 1 Mart Kabine Toplantısı sonrası yeni kontrollü normalleşme de uygulanmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş hangi illerin hangi risk grubunda yer aldığını merak ederek araştırır oldu. Bu noktada İnternet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu hizmet veriyor mu? Sorgulaması da sıklıkla yapılıyor. İşte İnternet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu hakkında alınan kararlar…
İNTERNET KAFE, ELEKTRONIK OYUN SALONU, BILARDO SALONU AÇILDI MI?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir
İÇİŞLERİ BAŞKANLIĞI GENELGESİ
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabine toplantısında; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.
2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)