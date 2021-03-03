Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ve Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler kendilerini 18 ay sonra ziyarete gelen CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'nu yuhaladı.

Aileler, "18 aydır gelmediler, buraya bizi kandırmaya gelmişler. Kendi kendilerini kandırdılar" ifadelerini kullandı.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan aileler, CHP'ye HDP ile yaptıkları ittifak nedeniyle tepki gösterdi.

CHP'NİN İÇİNE HDP KAÇMIŞ

Bir anne CHP'ye "Şimdiye kadar neredeydiler" diye sorarak "CHP'nin içine HDP kaçmış" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"HDP'NİN ÖN KAPISI MECLİS'E ARKA KAPISI KANDİL'E AÇILIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in samimi olmadığını söyleyen Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, Özel'in samimiyetini göstermesi için PKK'yı lanetleyen, HDP'yi kınayan bir tweet atması gerektiğini ifade etti.

Biçer, "HDP'nin ön kapısı Meclis'e arka kapısı Kandil'e açılıyor" ifadeleriyle HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa ederken CHP'ye "Neden bugün boy göstermeye geldiniz?" sorusunu yöneltti.