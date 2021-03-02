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    'de kontrollü normalleşme! Başkan detayları açıkladı

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni normalleşmenin yol haritasını da açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

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    Türkiye bir yılın ardından salgın önlemlerini gevşetme kararı aldı. Yeni normalleşmeyi Başkan Erdoğan açıkladı:



    Restoran, lokanta, kafe gibi yerler 07.00- 19.00 arası yüzde 50 kapasite ile açılacak.


    Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı.

    Yüksek riskli illerde ise kısıtlama pazar günleri devam edecek.




    Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokak sınırlaması ise 81 ilde sürecek.

    Düşük ve orta riskli illerde 65 üstü ve 20 yaş altı kişilere sokak yasağı kalkacak.



    Düşük ve orta riskli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar bugün yüz yüze derse başlayacak.



        Nikah-düğün gibi törenler 1 saat sürecek. katılım 100 kişiyi geçmeyecek.

        Kamuda dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulaması, bugün itibariyle sona erdi.





        MAVİ: DÜŞÜK RİSK

        SARI: ORTA RİSK

        TURUNCU: YÜKSEK RİSK

        KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK RİSK

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        Haberler Güncel Türkiye'de kontrollü normalleşme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı