Türkiye bir yılın ardından salgın önlemlerini gevşetme kararı aldı. Yeni normalleşmeyi Başkan Erdoğan açıkladı:
Restoran, lokanta, kafe gibi yerler 07.00- 19.00 arası yüzde 50 kapasite ile açılacak.
Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı.
Yüksek riskli illerde ise kısıtlama pazar günleri devam edecek.
Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokak sınırlaması ise 81 ilde sürecek.
Düşük ve orta riskli illerde 65 üstü ve 20 yaş altı kişilere sokak yasağı kalkacak.
Düşük ve orta riskli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar bugün yüz yüze derse başlayacak.