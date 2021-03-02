





Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokak sınırlaması ise 81 ilde sürecek.



Düşük ve orta riskli illerde 65 üstü ve 20 yaş altı kişilere sokak yasağı kalkacak.





Düşük ve orta riskli illerde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar bugün yüz yüze derse başlayacak.