Koronavirüs normalleşme süreciyle birlikte market ve bakkallların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilip gidilmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, market ve bakkalların çalışma saatleri değişti mi? 2 Şubat A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanıyor? İşte merak edilenler...
MARKET VE BAKKALLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Market ve bakkalların çalışma saatleri değişmedi. Marketler yine geçtiğimiz günlerde olduğu gibi saat 20.00'de kepenklerini indirecek.
İşte genelgede yer alan bilgiler;
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."