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    • 02.03.2021 07:35
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    SON DAKİKA: 'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 1 kilo kokain ele geçirildi

    Son dakika haberi! Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Bayrampaşa ve Sarıyer'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi.

    DHA
    İstanbul'da şafak baskını: 1 kilo ele geçirildi

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Bayrampaşa ve Sarıyer'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Operasyonun bir diğer adresi de Kağıthane, Harmantepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binadaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    1 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
    Polis ekiplerinin yaptığı aramada dairede 1 kilo kokain, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Baskın yapılan dairede yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 1 kilo kokain ele geçirildi