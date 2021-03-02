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    • 02.03.2021 10:03
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    SON DAKİKA: Erzurum Karaçoban Belediye Başkanı HDP’li gözaltında

    Son dakika haberi! Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.

    AA
    HDP'li belediye başkanı gözaltında!

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.

    Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı.

    Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Erzurum Karaçoban Belediye Başkanı HDP’li Halit Uğun gözaltında