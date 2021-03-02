Türkiye genelinde en çok vaka görülen iller arasında 1'inci sıradan 4'üncü sıraya gerileyen, 100 binlik nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasında da 'Çok riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun'da artış olduğu dikkat çekti.
Geçen haftaya göre birçok ilde vaka yoğunluklarında artış meydana gelirken, her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edilen Ordu'da bu oran 301'e yükseldi. Ordu'yu 200 barajını aşan Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize takip etti. Çok yüksek risk gurubunda yer alan Trabzon'da, havanın güzel olmasını fırsat bilenlerin kalabalıklar oluşturduğu dikkat çekti.