"Hafta sonu yasağı kalktı ancak sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise devam edecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasak sürecek. Liselerde yüz yüze sınavlar uygulanacak. Türkiye genelinde okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflarda eğitim başlayacak. Kamu çalışma saatleri normale dönecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlama 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasak sürecek. Düğün, nikah vb, toplantılar 50 kişi ile 1 saat yapılabilecek. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar genel kurulları düşük, orta, yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek"