Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu Münevver Karabulut olayı nedir?

Türkiye kamuoyunda dikkat çeken ve büyük tepkilere neden olan bu cinayetin katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılanma süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararıyla sona eren Cem Garipoğlu 10 Ekim'de cezaevinde kendini asarak intihar etti.

CEM GARİPOĞLU MÜNEVVER KARABULUT OLAYI NEDİR?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.