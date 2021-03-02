Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu Münevver Karabulut olayı nedir? Türkiye'yi sarsan ve aylarca gündemin ilk sırasında yer alan Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde yer alıyor. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'lı Masumiyet dizisinin Cem Garipoğlu tarafından canice katledilen Münevver Karabulut'un hikayesini anlattığı iddia edildi.
CEM GARİPOĞLU KİMDİR?
Cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu 3 Mart 2009 yılında lise öğrencisi olan Münevver Karabulut'un katili.
Kesik baş cinayeti olarak tarihe geçen Münevver Karabulut cinayeti sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından işlendi. Kesik baş cinayeti olarak adlandırılmasının nedeni Cem Garipoğlu 'nun talihsiz kızın başını keserek bir gitar kutusuna koyarak çöpe atmasıydı.
Türkiye kamuoyunda dikkat çeken ve büyük tepkilere neden olan bu cinayetin katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılanma süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararıyla sona eren Cem Garipoğlu 10 Ekim'de cezaevinde kendini asarak intihar etti.
CEM GARİPOĞLU MÜNEVVER KARABULUT OLAYI NEDİR?
3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.