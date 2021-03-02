Hukuk Fakültesi ile ilgili son gelişmeler özellikle son dakikalarda çok araştırılanlar arasında yer aldı. Fakültelerin öğrenim sürelerinin değişip değişmediği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl oldu mu? Hukuk Fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu? İşte detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENİM SÜRESİ KAÇ YIL OLDU?

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.

İşte merak edilen detaylar;