Hukuk Fakültesi ile ilgili son gelişmeler özellikle son dakikalarda çok araştırılanlar arasında yer aldı. Fakültelerin öğrenim sürelerinin değişip değişmediği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl oldu mu? Hukuk Fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu? İşte detaylar...
HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENİM SÜRESİ KAÇ YIL OLDU?
Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.
İşte merak edilen detaylar;
"Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz."
"Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz."
11 TEMEL İLKE
Bugün burada, belgedeki ilke, amaç, hedef ve faaliyetleri, sadece ana hatlarıyla paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, vizyonu "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" olarak belirlenen Eylem Planı'nın, 11 temel ilkeyle başladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin millete taahhüdü olan ve asla vazgeçmeyecekleri ilkeleri şöyle sıraladı:
"1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.
2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.