Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan merakla beklenen yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim Türkiye genelinde başlayacak. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklanmıştı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi;
"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAYACAĞI İLLER
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
Sağlık Bakanlığı 4 risk grubuna göre illeri ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.
Bakan Koca illere göre risk haritasını paylaştı. Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak.
Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller güncel vaka haritasına göre şu şekilde:
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır koronavirüste düşük riskli (mavi) iller oldu. Bu okullarda yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.