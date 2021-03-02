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    • 02.03.2021 12:00
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    MEB son dakika: Sınavlar yapılacak mı? hangileri? , , ...

    Ülke genelindeki okullarda e geçiş süreci 2 Mart Salı bugün itibarı ile başladı. Yüz yüze eğitimin de detayları 'ndan gelen açıklamayla netleşti. Lise sınavları başta olmak üzere birçok konu hakkında netlik kazandı. Bakanlığın açıklamasıyla beraber günlerdir merak edilen ve sorusu da böylece yanıt buldu. İşte ve sınavlar...

    takvim.com.tr
    Sınavlar yapılacak mı? Tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı iller!

    Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan merakla beklenen yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim Türkiye genelinde başlayacak. İşte detaylar...

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklanmıştı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi;

    "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."

    YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAYACAĞI İLLER

    Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

    Sağlık Bakanlığı 4 risk grubuna göre illeri ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

    Bakan Koca illere göre risk haritasını paylaştı. Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak.

    Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller güncel vaka haritasına göre şu şekilde:

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

    Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır koronavirüste düşük riskli (mavi) iller oldu. Bu okullarda yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.

        ORTA RİSKLİ İLLER

        Koronavirüs vaka sayıları bakımından Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı. Bu illerde de yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.

        DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN SAATLERİ

        Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün yapılacak.

        Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

        YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

        Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

            ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER

            Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

            LİSELERDE SINAVLAR YÜZ YÜZE OLACAK

            Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

            Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

            Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

            İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM

            İstanbul ve İzmir yüksek riskli, Ankara orta riskli kategoride yer aldı.

            Planlanan takvime göre İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitim 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç uzaktan devam edecek. Ankara'da ise yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde açılacak.

                MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

                Normalleşme adımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından atıldığı dakikalardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

                "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

                Bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

                Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

                Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitim;

                Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

                İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün,

                Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

                Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

                Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

                Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.



                Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

                Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

                İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

                8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde hatada 12-22 saat,

                12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

                Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

                Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanacaktır.

                Liselerdeki sınavlar 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

                Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

                Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım bütün illerde veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

                Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
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                Haberler Güncel MEB son dakika: Sınavlar yapılacak mı? Tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir...