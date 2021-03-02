MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Normalleşme adımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından atıldığı dakikalardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitim;



Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,



İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün,



Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,



Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,



Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,



Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.