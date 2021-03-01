Sınır dışından Türkiye'ye gelenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması sürdürülecek.
Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.
UYGULAMANIN KAPSAMI
Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.