KAPIKULE'DE DE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor. Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor. Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.