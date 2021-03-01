Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2021 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 09:50
    ABONE OL

    ! 'ye girişte istenen zorunluluğu uzatıldı! 1 Mart'ta sona erecekti...

    haberine göre yurt dışından 'ye gelenlerden istenen " zorunluluğu"nun ikinci bir karara kadar devam edeceği açıklandı. Daha önce 30 Aralık'ta başlatılan uygulamanın 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

    1 Mart'ta sona erecekti! Uzatıldı

    Sınır dışından Türkiye'ye gelenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması sürdürülecek.

    Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

    UYGULAMANIN KAPSAMI
    Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.

        Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

        KAPIKULE'DE DE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
        Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor. Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor. Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA! Türkiye'ye girişte istenen PCR testi zorunluluğu uzatıldı! 1 Mart'ta sona erecekti...