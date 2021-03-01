Bölücü terör örgütü PKK'nın Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilen Estaban Andres Venegas Chavez tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.



Sabah'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya "Lejyoner" operasyonu düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri; iddiaya göre 2017 yılından bu yana İstanbul başta olmak sıkça ülkemize gelerek farklı adreslerde konaklayan 23 yaşındaki Kosta Rika uyruklu Estaban Andres Venegas Chavez'in bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle kişisel sosyal medya hesapları üzerinden mesajlarıyla ve yaptığı paylaşımlarıyla irtibata geçmeye çalıştığını tespit etti.