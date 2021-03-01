Gurur Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? Gurur Şenel tutuklandı mı?

Gurur Şenel tutuklandı mı? Gurur Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevabı merak ediliyor. Çiğ köfte acılı diye bir çalışanı darp eden Gurur Şenel isimli şahsın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Gurur Şenel kimdir?