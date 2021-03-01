Gurur Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli? Gurur Şenel tutuklandı mı?

Gurur Şenel tutuklandı mı? Gurur Şenel kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevabı merak ediliyor. Çiğ köfte acılı diye bir çalışanı darp eden Gurur Şenel isimli şahsın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Gurur Şenel kimdir?
GURUR ŞENEL KİMDİR?
Gurur Şenel, 23 Şubat'ta gittiği çiğ köftecide dükkan çalışanı Y.K.'dan acısız çiğ köfte sipariş etti.Dürümün acılı olduğunu öne sürerek Y.K.'ya yumrukla saldıran Şenel, bir süre sonra ise sakinleşerek dürümün parasını ödeyip dükkandan ayrıldı.
Olayın ardından darp raporu alan Y.K., Şenel'den şikayetçi oldu.
Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
GURUR ŞENEL TUTUKLANDI MI?
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.