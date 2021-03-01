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    • 01.03.2021 09:05
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    : Sokağa çıkma larına uymayan 39.604 kişiye işlem yapıldı

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamasında "Sokağa çıkma sına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39.604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlık açıkladı! 39.604 kişi...

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.



    Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam *39.604* kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

        Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

        Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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