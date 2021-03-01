Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli il geneli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul'un Avrupa yakasının, akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun yağmurlu, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde rüzgarın kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah erken saatlerde Niğde ve Nevşehir ile Kayseri'nin batı, Konya'nın güneydoğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı