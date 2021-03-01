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    • 01.03.2021 07:34
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    SON DAKİKA: Meteoroloji için saat verdi: İl genelinde etkili olacak! 1 Mart hava durumu raporu

    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, ( hariç) , , 'nun güney ve doğusu, 'nun kuzeydoğusu ile , ve çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 'da öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren ise il genelinin yağmurlu olacağı bildirildi. İşte 1 Mart hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli il geneli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul'un Avrupa yakasının, akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun yağmurlu, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 14°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

    KOCAELİ °C, 10°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde rüzgarın kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah erken saatlerde Niğde ve Nevşehir ile Kayseri'nin batı, Konya'nın güneydoğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 6°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    NEVŞEHİR °C, 6°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor.

        BOLU °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

        DÜZCE °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

        KASTAMONU °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz Bölümünün aralıklı yağışlı geçeceği; kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yağmur, iç kesimlerde yağış alan yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 9°C
        Çok bulutlu

        RİZE °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        TRABZON °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Şırnak merkezi ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ELAZIĞ °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

        ERZURUM °C, 0°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        VAN °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 12°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        GAZİANTEP °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        ŞANLIURFA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için saat verdi: İl genelinde etkili olacak! 1 Mart hava durumu raporu