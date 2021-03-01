BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz Bölümünün aralıklı yağışlı geçeceği; kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yağmur, iç kesimlerde yağış alan yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu