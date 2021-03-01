Devam eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeye, en güncel ve en hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir. Elbette ki mega kentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. 4 buçuk kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi - Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 kilometrelik Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız. İstanbul'umuza 12,9 kilometrelik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek.