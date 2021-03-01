Milyonlarca öğrenci MEB'ten gelen son dakika açıklamalarını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada 1 Mart tarihini işaret etmişti. Yüz yüze eğitim için geri sayım başlarken, vakaların bazı illerde artış göstermesi nedeniyle yüz yüze eğitim ile ilgili bugün bir yeni açıklama daha geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullar ne zaman açılacak, 2 Mart Salı yarın okullar açılacak mı sorularına cevap geldi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada yüz yüze eğitim için tarih verilmiş ve 1 Mart işaret edilmişti. Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi yeni bir gelişme daha yaşandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.