M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi ne zaman tamamlanacak?

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi en çok ihtiyaç duyulanlardan biri ve heyecanla açılması bekleniyor. Hava alanına daha kolay ulaşmak isteyenlerin bir an önce açılmasını istediği M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi için tarih verildi. Heyecanlandıran bu gelişmenin ardından M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesinin hangi duraklardan geçtiği de merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar…
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane bölümünün Nisan 2021'de, Gayrettepe istasyonunun da Ağustos 2021 hizmete alınması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası Nisan 2021'de, Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılacak" dedi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun birçok açıdan rekorların projesi olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizde ilk defa on adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanıldı. Projemiz Türkiye'nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin en hızla metro araçları da burada kullanılacak. Türkiye'de metro araçlarının hız limiti 80 kilometre ancak bu hat saatte 120 kilometre hız yapacak şekilde projelendirildi" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HANGİ DURAKLARDAN GEÇECEK?
- Gayrettepe
- Kağıthane
- Hasdal
- Kemerburgaz
- Göktürk
- İhsaniye
- Havalimanı 2
- Havalimanı 1
- İstanbul Havalimanı
1. etap İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı tamamlandığında;
* Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman metro hattı,
* Gayrettepe istasyonundan Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna da aktarma,
* Kağıthane istasyonunda yapımı devam eden Kabataş- Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı,
* İstanbul Havalimanı istasyonunda yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.