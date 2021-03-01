Levent Çağlarsu: (Halil Arda'ya) Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz."

ATMACA: "BU YAPILAN HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR"



AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirdi ve "Bu yapılan halkın iradesine saygısızlıktır" dedi.



Uğur İnan Atmaca şunları söyledi:



"Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda daha önceki Meclis toplantılarında bize karşı sergilediği tavrı bu kez CHP'li meclis üyesine karşı uyguladı. CHP Meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun ısrarla söz istemesine rağmen, 'Bana Hitler diyen birine söz vermeyeceğim' demesi başkanın acizliğini göstermektedir. Bununla da yetinmeyen Halil Arda haddini aşarak zabıta marifetiyle Levent Çağlarsu'yu meclisten attırmaya yeltenmiştir. Bu tavır asla kabul edilemez. Başkan kendine muhalif hiç bir sese tahammül göstermemektedir.



Halkın meclis üyelerine bu şekilde davranmasını protesto etmek amacıyla MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ve Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ile birlikte salonu terk ettik. Bu yapılan halkın iradesine saygısızlıktır."



'HİTLER' VE HAİN TARTŞMASI

Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci bileşiminde CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın kendisine söz hakkı vermemesini diktatörlükle bağdaştırmıştı.