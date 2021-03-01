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    • 01.03.2021 23:55
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    Sağlık Bakanı : Kademeli normalleşmek elimizde

    Sağlık Bakanı , "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde" dedi.

    Bakan Koca: Kademeli normalleşmek elimizde

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden kademeli normalleşme süreci ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca paylaşımında "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde" ifadelerine yer verdi.

    İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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