Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanıkların "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

ERDOĞAN'I ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Metin Akpınar, Müjdat Gezen ile birlikte tetikçi Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Başkan Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.



MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER

Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." ifadelerini kullanmıştı.