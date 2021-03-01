Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanıkların "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
ERDOĞAN'I ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Metin Akpınar, Müjdat Gezen ile birlikte tetikçi Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Başkan Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.
MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER
Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.