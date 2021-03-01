



'ÜLKELERİMİZ YAKIN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR'

Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nın en zor döneminde TBMM hükümetini tanımasının millete güç verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin ise Kabil'de büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlattı. 1920-1960 arası dönemde çok sayıda doktor, öğretmen ve subayın Afganistan'da modern kurumların inşası için görev aldığını belirten Çavuşoğlu, "Kardeşlik ilişkilerimiz ve uluslararası iş birliğimiz bugün de gelişerek sürüyor. Türkiye-Afganistan terörizmle mücadelede birlikte hareket ediyor. Ayrıca bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konusunda da ortak çabalarımız ve vizyonumuz var" diye konuştu.