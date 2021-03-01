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    • 01.03.2021 12:57
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    ? 1 Mart 2021 AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM çalışma saatlerinde düzenleme yapılmıştı. Mevcut çalışma saatlerinde şu an için herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Öte yandan, 'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş, normale dönüş adımı atılmasına yönelik beklentileri beraberinde getirdi ve tüm gözler bugün yapılacak toplantısına çevrildi. Peki, AVM açılış-kapanış çalışma saatleri değişti mi? 1 Mart 2021 AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

    AVM açılış-kapanış çalışma saatleri değişti mi?

    Koronavirüsle mücadele kapsamında AVM çalışma saatleri, salgının erken dönemlerinde belirlenmişti. Hafta içi belirtilen saatler kapsamında alışveriş merkezleri açık olurken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle AVM'ler de kapalı. Hareketliliği azaltmak için yapılan bu önlem ile corona virüsü vaka sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, AVM çalışma saatleri nasıl şekillendi? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede alışveriş merkezlerinin 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.

    AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

    Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.

    Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.

        AVM'LERDE HES DENETİMİ

        Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

        "Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.

        MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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        Haberler Güncel AVM açılış-kapanış çalışma saatleri değişti mi? 1 Mart 2021 AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?