Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Her şey normale dönecek mi? İstanbul'da ilçe ilçe kapanma söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
KISITLAMALAR GEVŞETİLECEK Mİ?
Tüm Türkiye gibi ben de büyük bir merakla kabine toplantısının sonuçlarını merakla bekliyorum. Tabii bizler Bilim Kurulu üyeleri olarak da zaman zaman kamuoyunda kendi kişisel görüşlerimizi açıklıyoruz.
Tavsiye kurulu kararı olarak kurul kararlarının alındığını hep ifade ediyoruz. Bizler de karar verirken özellikle ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumu göden geçirerek karar veriyoruz.