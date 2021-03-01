Sabah baktım ve gök taşını yolun kenarında ummadığımız bir noktada buldum. Mıknatıs tutuyor, diğer cisimlerin mıknatıs tutmadığı iddia ediliyor" dedi.

Bilim insanları ile görüştüğünü ve taşın gerçek olması durumunda ciddi paralara satılabileceğini söylediklerini kaydeden Aktaş, "Bilim insanlarına fotoğraflarını da yolladım. Ben bunu düştükten ertesi gün sonra buldum. O parlamayı da gördüm, çok yeşilimsi bir renk. Şu an halen olay yerinde de zaten kaynak yapılmış demir kokusu var.