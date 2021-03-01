Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın son aylarında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları alınmıştı. Bu tedbirler halen devam ederken gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün öğle saatlerinden bir araya gelmesi bekleniyor.
İşte son gelişmeler ve toplantıda görüşülecek gelişmeler;
BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.
ETAP ETAP UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.
Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından.
Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.