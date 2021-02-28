



MİLLETİN 291 MİLYAR DOLARI ÇALINDI



- Milli gelirdeki azalmanın Türkiye'ye toplam maliyeti 93.3 milyar dolar



- Bütçe yolu ile ödenen faizin maliyeti 45.9 milyar dolar



- Banka kredi faizlerindeki artışın maliyeti 37.2 milyar dolar



- İç borç stokundaki artış 41.4 milyar dolar



- Dış borç stokundaki artış 27.2 milyar dolar



- Hortumlanan bankaların maliyeti 46 milyar dolar

