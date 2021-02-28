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    • 28.02.2021 23:47
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'daki barışçıl göstericilere uygulanan şiddete kınama!

    'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı.

    AA
    Dışişleri'nden Mynmar'daki şiddete kınama!

    'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da protestoculara uygulanan orantısız şiddeti kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da 1 Şubat'ta düzenlenen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulduğunun büyük kaygıyla gözlemlendiği belirtildi.

    "DERHAL DURDURULSUN"
    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bugün, güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını, şiddetle kınıyoruz. Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması, barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz."

    MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE
    Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    ve başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; , en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. , ve , darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

    Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

    Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'daki barışçıl göstericilere uygulanan şiddete kınama!