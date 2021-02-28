Ekim 1996'da hazırlanan ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı Warren Cristopher'in imzasını taşıyan gizli belgede şu ifadeler yer alıyor:



"DEPARTMANLARIMIZ ENDİŞELİ"

"Departmanlarımız, Türk Hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirilmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce, Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu, bizim milli menfaatlerimize aykırıdır.

"ERBAKAN'I DÜŞÜRÜR VE..."

Doğru Yol Partisi, Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini ılımlılaştırmada başarılı olamadığına göre, kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki, Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşürür ve ülkeyi erken genel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte, Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır.