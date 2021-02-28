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    • 28.02.2021 23:53
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    'de ağır yaralanan çocuk 'nin helikopteriyle hastaneye kaldırıldı

    'nin ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ne ait helikopterle 'ne sevk edildi. O anlar kameralara yansıdı.


    Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaralı çocuğun ne ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

    "ÇOCUĞUMUZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
    Paylaşımda, "/'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından mize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, ze ait helikopterle 'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama

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    Haberler Güncel Hakkari Şemdinli'de ağır yaralanan çocuk Kara Kuvvetleri'nin helikopteriyle hastaneye kaldırıldı