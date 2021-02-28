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    • 28.02.2021 16:37
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan CHP yönetimine çağrı!

    'ın 24. yılında İletişim Başkanı , CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle milletten özür dilemeye davet etti.

    CHP milletten özür dilesin!

    Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin." ifadesini kullandı.

    , paylaşımında, CHP yöneticilerinin, 2008'den bu yana farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu videoya da yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP yönetimine çağrı!