Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek bir soru var: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA: 2 MART SALI GÜNÜ İLLERİN DURUMUNA GÖRE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK

"Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır."

Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul Valiliği, 1 Mart itibarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtti.

Toplantının ardından İstanbul'un içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.