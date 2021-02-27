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    • 27.02.2021 14:29
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    SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

    Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci bu sorunun cevabını merak ediyor. 'ndan yapılan son dakika açıklamasında 1 Mart 2021 Pazartesi yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından illere göre 2 Mart 2021 Salı günü yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklandı.

    Milli Eğitim'den yüz yüze eğitim açıklaması

    Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek bir soru var: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    SON DAKİKA: 2 MART SALI GÜNÜ İLLERİN DURUMUNA GÖRE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK
    "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır."

    Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul Valiliği, 1 Mart itibarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtti.

    Toplantının ardından İstanbul'un içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.


    Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.


    İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.


        Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.


        1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.


        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'YÜZ YÜZE EĞİTİM' AÇIKLAMASI
        Ankara Valiliği'nce, 1 Mart pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceği belirtilerek, "Bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir" açıklaması yapıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği hatırlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılacağının değerlendirildiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 26 Şubat tarihli genelgesinde 1 Mart'ta toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulamaya devam edilmesi gerektiğinin bildirildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

        "Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması