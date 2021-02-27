Balıkların ve kuşların neden öldüğüyse, henüz bilinmiyor. Balıkları kaçak avlanan kişilerin de bırakarak uzaklaşmış olabileceği belirtilirken çocukluğundan beri Alibeyköy Barajı'na geldiğini belirten Mustafa Erutku, ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade etti.