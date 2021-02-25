Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi açılışının Edirne için çok özel bir anlamı olduğunu, güreşin kent için ne kadar önem taşıdığını bildiğini vurguladı.

Okulların sadece binalar, derslerin işlendiği yer olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."