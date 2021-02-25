Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okulları peyderpey açma noktasında kararlılıklarının devam ettiğini söyledi.
Bakan Selçuk, Edirne programı kapsamında Kırkpınar Spor Lisesinde düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, böyle güzel bir günde bir araya gelmekten, yeni okullar açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
İnşaatı biten okulları öğretmenlerin, çocukların hizmetine sunduklarını dile getiren Selçuk, bugün de Edirne'de 6 okul, 156 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışını yapacaklarını ifade etti.
Eğitimin sadece üzerinde kağıt kalemle durulan, ezberlenen içerikler olmadığını anlatan Selçuk, "Uygulamadır, atölyedir, tecrübedir, deneyimdir ve yaşantıdır. İşte bu 156 atölye özellikle öğrencilerin becerilerini geliştirerek, çocukların hayatını çok zenginleştirecektir. Öğrencilerin kişiliklerini geliştirme, meslekleri tanıma konusunda da çok büyük mesafe almasını sağlayacaktır. Açılan okul ve atölyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi açılışının Edirne için çok özel bir anlamı olduğunu, güreşin kent için ne kadar önem taşıdığını bildiğini vurguladı.
Okulların sadece binalar, derslerin işlendiği yer olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."