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    • 27.02.2021 13:37
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    MEB resmen duyurdu! , iptal mi? ne zaman yapılacak?

    ne zaman yapılacak? ? ? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik beklenen açıklama geldi. Sınavların ne zaman yapılacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu.

    takvim.com.tr
    MEB resmen duyurdu! Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak?

    Lise sınavları ertelendi mi? Lise sınavları iptal mi? Milli Eğitim Bakanlığı MEB lise sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde eğitim gören öğrenciler sınavların yüz yüze olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği önemli açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sınava girecek 8. ve 12. sınıflara özel bir uygulamaya dikkat çekti. İşte lise sınavları hakkında merak edilen bilgiler!

    LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

    Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yeni değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, "Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığınca yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerileriyle böyle tamamlanıyor. Her 15 günde bir, "Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor.

    Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler için de açıklama yapan Selçuk, "10. sınıf için 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak." dedi.

    Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini de belirtti.



    24 Şubat Çarşamba günü Çorum'da öğretmenlerle birlikte aşı olduğunu anımsatan Selçuk, aşılama çalışmasının belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aşının özellikle köy okullarından başlaması konusunda bir planlama olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz resmî ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimizin tüm bilgilerini yaklaşık iki üç hafta önce Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onlar da gereken düzenlemeleri yaptılar."

        OKULDA DERS VEREN VE ÇALIŞAN HERKES AŞI OLACAK

        Bakan Selçuk, "Okullarda sadece öğretmenler mi aşı olacak?" sorusu üzerine ise okullarda ders veren veya çalışan herkesin belirlenen planlama doğrultusunda aşı olacağını ifade etti.

        Okullarda yüz yüze eğitime katılıma ilişkin bilgiler de paylaşan Selçuk, açılan köy okullarında devam oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu vurguladı.



        Bakan Selçuk, ilkokullarda yönetimin büyük bir kısmını okullara bıraktıklarını, Bilim Kurulunun oluşturduğu standartlarla birlikte her okulun kendine özgü imkân ve koşulları değerlendirerek salgına yönelik önlemleri alacağını belirtti.

        SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

        Liselerde yapılacak sınavlara ilişkin soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise öğrencilerine karne verebilmeleri için not da vermeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu çerçevede Mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz.

        Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, valilerin gözetiminde, o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir. Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu, illerde hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek ve bu kurul, 'Bir ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı şu kademelerde açıyoruz.' diye karar verebilir ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var, bu hafta açmıyoruz, iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."

        ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek? Bu çalışmayı Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar hâlinde bize getirdi. Elimizde iki taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini, net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var; ev kuracaklar, aile kuracaklar, evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkânlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunun daha da yükselmesi yönünde."



        OKULLAR EKİPLER TARAFINDAN DENETLENİYOR

        Okullarda temizliğin önemine dikkati çeken Bakan Selçuk, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kılavuzu hazırladıklarını bildirdi. Bu kılavuzda bir eğitim mekânının ne şekilde düzenleneceği, hangi önlemlerin alınacağının ayrıntılı şekilde yer aldığını ifade eden Selçuk, okulların ekipler tarafından denetlendiğini, risk değerlendirmesi yapıldığını, eksikliğin tespit edilmesi durumunda bu eksikliğin hızla giderildiğini söyledi.

            MESLEK LİSELERİ

            Meslek liselerinin salgın döneminde yaptığı inanılmaz atağın, kendilerini çok rahatlattığını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti: "Biz 'Temizlik malzemesi, sıra, masa nereden gelecek, dezenfekten ve ateşölçer ihtiyacını nasıl halledeceğiz?' diye geçmişte düşünürken artık ihracata başlayan kurumlarımız var. Burada yaşasın meslek lisesi diyecek bir noktaya geldik. Çünkü kendi ihtiyaçlarının çok ötesinde ülkenin ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Bizim depolarımız dolu, hiçbir okulumuzun bir ihtiyacı yok, olan varsa derhâl hazırlar, göndeririz."

            8 VE 12. SINIFLAR İÇİN ÖZEL UYGULAMA: 6 HAZİRAN'A KADAR...

            Bakan Selçuk, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanması için farklı imkânlar sunduklarını da belirtti. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için özel kanal oluşturduklarını bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bir defa iki ayrı kanalımız var, 8 ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Orada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders anlatıyor, soru çözümü yapıyor. Bu, sadece onlara özel bir kanal. Ayrıca hafta içinde başka öğretmenlerimiz aynı dersi veriyor televizyonda. Ayrıca kendi öğretmenleri de aynı dersi veriyor. Video kütüphanemizde benzer derslerin filmini, videosunu izleyebilirler. Bakın, dört yaptı. Ayrıca soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayarak ben bunu çözemedim, yardım istiyorum diyerek 6 Haziran'a kadar cevap alabilir.
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            Haberler Güncel MEB resmen duyurdu! Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak?