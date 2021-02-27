MEB resmen duyurdu! Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak?

Lise sınavları ertelendi mi? Lise sınavları iptal mi? Milli Eğitim Bakanlığı MEB lise sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde eğitim gören öğrenciler sınavların yüz yüze olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği önemli açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sınava girecek 8. ve 12. sınıflara özel bir uygulamaya dikkat çekti. İşte lise sınavları hakkında merak edilen bilgiler!
LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yeni değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, "Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığınca yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerileriyle böyle tamamlanıyor. Her 15 günde bir, "Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor.
Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler için de açıklama yapan Selçuk, "10. sınıf için 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak." dedi.
Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini de belirtti.
24 Şubat Çarşamba günü Çorum'da öğretmenlerle birlikte aşı olduğunu anımsatan Selçuk, aşılama çalışmasının belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aşının özellikle köy okullarından başlaması konusunda bir planlama olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz resmî ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimizin tüm bilgilerini yaklaşık iki üç hafta önce Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onlar da gereken düzenlemeleri yaptılar."