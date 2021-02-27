MEB resmen duyurdu! Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi? 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak?

Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler için de açıklama yapan Selçuk, "10. sınıf için 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak." dedi.

Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini de belirtti.





24 Şubat Çarşamba günü Çorum'da öğretmenlerle birlikte aşı olduğunu anımsatan Selçuk, aşılama çalışmasının belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aşının özellikle köy okullarından başlaması konusunda bir planlama olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz resmî ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimizin tüm bilgilerini yaklaşık iki üç hafta önce Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onlar da gereken düzenlemeleri yaptılar."