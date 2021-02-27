"MHP'NİN PERİNÇEK İLE AYNI YERDE ANILMASI HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Hürriyet'in haberine göre; Perinçek'in "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" sözlerine MHP'liler şu yanıtı verdi: "MHP'nin Doğu Perinçek'e bakışı bellidir. MHP'nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma.