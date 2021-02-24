İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 53,14'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 33,98 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 6,81 yükseldi.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53,14 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,29, Terkos'ta yüzde 49,59, Sazlıdere'de yüzde 28,76, Alibey'de yüzde 58,38, Büyükçekmece'de yüzde 56,23, Ömerli'de yüzde 62,69, Darlık'ta yüzde 58,41, Elmalı'da yüzde 60,73, Kazandere'de yüzde 62,68 ve Pabuçdere'de yüzde 36,45 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 462 milyon metreküp seviyesine yükseldi.