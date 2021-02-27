Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.02.2021 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2021 10:02
    ABONE OL

    İstanbul kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul Valiliği normalleşme açıklaması geldi! 1 Mart'tan itibaren...

    İstanbul kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul'da kafe ve restoranların açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Açıklamada normalleşme önlemlerine değinildi ve alınacak kararlara yer verildi. Peki, İstanbul kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

    takvim.com.tr
    İstanbul kafeler restoranlar açılacak mı?

    İstanbul kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul kafeler restoranlar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları gündem oldu. 1 Mart'tan itibaren birçok ilde normalleşme bekleniyor. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte kafe ve restoran gibi yerlerin de açılacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul kafeler restoranlar ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği'nden normalleşmeye ilişkin açıklama geldi.

    İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI!

    Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

    İstanbul Valiliği, 1 Mart itibarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtti. Toplantının ardından İstanbul'un içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

    Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

    İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

        Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

        1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel İstanbul kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul Valiliği normalleşme açıklaması geldi! 1 Mart'tan itibaren...