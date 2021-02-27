27 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak konusu olmaya başladı. Talihliler sonuç hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayilere giderek milyonluk ikramiyenin talihlisi olmak için kupon dolduranlar akşam saatlerinde On Numara'da günün ikramiye kazanan şanslı sayılarını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere şans oyununda geçtiğimiz yıl ağustos ayında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde çekilişler pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri saat 21.30'da noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılmaktadır. İşte 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları
27 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.