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    • 27.02.2021 09:10
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    “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı... İşte ilk kez yayınlanan o fotoğrafın hikayesi

    Başkan , 67’nci yaşına girerken doğum gününü ilk kutlayan eşi oldu. Başkan Erdoğan’ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, “İyi ki doğdun” diye yazdı. İşte çok konuşulan o fotoğrafın hikayesi.

    İşte ilk kez yayınlanan o fotoğrafın hikayesi

    25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece saat 00.01'de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan , "İyi ki doğdun" diye yazdı. İlk kez yayınlanan fotoğraf, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra 30 Ağustos günü Çankaya Köşkü'nde çekildi.



    Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının çekildiği gün kendisine eşi de eşlik etmişti. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde Emine Erdoğan ile el ele tutuştukları o anı Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar ölümsüzleştirmişti.



    Erdoğan dün 'daki evinden çıkarken yol üzerindeki bir pastanenin çalışanları da hazırladıkları pastayla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

    LİDERLERDEN KUTLAMA
    Erdoğan'a doğum günü nedeniyle Genel Başkanı 'nin yanı sıra , Özbekistan, Bosna-Hersek, liderlerinden de tebrik telefonları ve mesajları geldi.

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